Waterpeil daalt op de Linge en grote rivieren: Maatregelen blijven van kracht en mogelijk ijs op komst

vr 5 jan 2024, 16:14

REGIO • Het waterpeil van de Linge daalt langzaam maar de maatregelen blijven voorlopig van kracht. Schaatsen wordt met het ijs op komst afgeraden: “De volgelopen uiterwaarden en buitenpolders stromen leeg. Dit maakt het ijs in de uiterwaarden onbetrouwbaar.”

De sluizen bij Asperen, Arkel en Gorinchem blijven (gedeeltelijk) gesloten. Ook draaien gemalen en extra pompen bij Geldermalsen en Hardinxveld-Giessendam op volle toeren. Als het waterpeil op de Linge en het Merwedekanaal voldoende is gezakt, bouwt Waterschap Rivierenland de maatregelen af.

Wateroverlast buitendijks

Plaatselijk heeft het hoge water op de Linge buitendijks voor overlast gezorgd. In Leerdam heeft Waterschap Rivierenland de wateroverlast in huizen (voor zover bekend) kunnen voorkomen. Ook omdat de bewoners zelf zandzakken neer hebben gelegd of schotten hebben geplaatst.

Scheepvaartverkeer op Merwedekanaal en Linge blijft nog gestremd

De komende dagen worden er maatregelen getroffen om de waterstanden op het Merwedekanaal en de Linge te verlagen. “We verwachten dat het scheepvaartverkeer gestremd blijft tot halverwege volgende week. Als het eerder mogelijk is om er te varen, heffen we de stremming eerder op.”

Hoogwater op de grote rivieren

Zondag 7 januari komt het hoogste punt van de hoogwatergolf van de Maas en Rijn door het gebied. “We blijven alert. Dijkbeheerders voeren extra dijkinspecties uit.”

IJs op komst: wees voorzichtig

In het weekend wordt er kouder en droger weer voorspeld. Misschien komt er er zelfs ijs. “We raden af om te schaatsen op het ijs op de volgelopen uiterwaarden. Dit omdat de waterstanden in de rivieren dalen na het weekend, nadat ze afgelopen weken steeds hoog hebben gestaan. De volgelopen uiterwaarden en buitenpolders stromen leeg. Dit maakt het ijs in de uiterwaarden onbetrouwbaar omdat er ruimte komt onder het ijs, wat het ijs verzwakt.”

Gladde wegen

Daarnaast is er veel kwelwater in het rivierengebied. Kwel is rivierwater dat door de druk van de hoge rivier onder de dijk wordt gedrukt. Dit kwelwater komt terecht in grondwater, sloten en vaarten. Kwelwater blijft ook de komende tijd nog op wegen terecht komen. Wanneer het gaat vriezen kan dit dus ook zorgen voor ijsvorming op wegen. “Wees hier alert op.”