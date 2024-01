met video’s

Spoedreparatie aan Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam; drijvend gemaal pompt mee om water Linge af te voeren

vr 5 jan 2024, 10:41

REGIO • Waterschap Rivierenland heeft donderdag tot diep in de nacht met man en macht gewerkt aan het plaatsen van een vervangende motor voor de uitgevallen pomp van het Kolffgemaal.

Dankzij die motor draait sinds 2:30 uur vrijdag ook de derde pomp van het Kolffgemaal weer mee. Ook het drijvend gemaal De Pannerling pompt sinds donderdagnacht mee bij het Kolffgemaal. ‘We voeren daar dus met extra capaciteit water af’, meldt het waterschap. ‘Dit is hard nodig om het vele water van de Linge af te voeren.’

Dankzij deze maatregelen kan de Gorinchemse Kanaalsluis verder opengezet worden. ‘Ook dit is gunstig voor het waterpeil van de Linge. Het peil op de Linge kan nu gaan dalen. Dat kost wel tijd. In de loop van de ochtend verwachten we de eerste peildalingen te gaan zien.’