Nieuwjaarsduik ‘Groep van Nepal’ uit Hoogblokland in De Donk in Hoornaar levert bijna 1.500 euro op

vr 5 jan 2024, 08:53

HOORNAAR/HOOGBLOKLAND • De nieuwjaarsduik van de ‘Groep van Nepal’ uit Hoogblokland in natuurbad De Donk in Hoornaar leverde donderdagmiddag 1.446 euro op.

Het geld is bedoeld voor de werkvakantie die de jongeren van de hervormde gemeente in Hoogblokland via World Servants dit jaar op de planning hebben staan. De opbrengst is een momentopname; er komen nog steeds bijdragen binnen. Meer informatie is te vinden op de website van de ‘Groep van Nepal’.