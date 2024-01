Nieuw christelijk koor Re-United maakt in Alblasserdam doorstart na succesvol passieproject

za 6 jan 2024, 07:55

ALBLASSERDAM • In Alblasserdam is een nieuw christelijk koor van start gegaan: Re-United.

Na de succesvolle afronding van een passieproject in 2023 hebben koorleden besloten hun muzikale reis voort te zetten en dit initiatief om te zetten tot een blijvende koorvorm. Hieruit is het nieuwe christelijke koor Re-United ontstaan, met inmiddels veertig leden. Het repertoire is zowel Engels- als Nederlandstalig.

De naam Re-United is symbolisch voor de hereniging als koor en de verwachting om met elkaar te herenigd te worden in Christus. Het koor staat open voor nieuwe leden die hun passie voor muziek willen delen en zoekt tevens sponsors om de verdere ontwikkeling van het koor te ondersteunen, zodat de doorstart een succes kan worden.

Ichthuskerk

De repetities vinden elke veertien dagen plaats op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Ichthuskerk, Scheldeplein 2 in Alblasserdam. Nieuwe koorleden, in het bijzonder bassen en tenoren, zijn welkom om vrijblijvend een keer mee te zingen en de sfeer te proeven. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Michelle, 06-36277157.

Er is al een programma samengesteld voor een presentatieconcert waar Re-United naartoe werkt. Dit concert staat gepland voor zaterdag 1 juni 2024.

Martin de Jong

Het koor wordt geleid door de ervaren dirigent Martin de Jong. Martin is een gepassioneerde musicus met uitgebreide ervaring. In 1996 behaalde hij cum laude zijn diploma als koordirigent en voltooide hij een studie orkestdirectie bij Wim van Herk.

“We zijn verheugd om samen met dirigent Martin de Jong dit nieuwe hoofdstuk te beginnen en nodigen iedereen uit om zich bij ons aan te sluiten op deze muzikale reis”, aldus een woordvoerder van het koor.