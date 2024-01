Jaarwisseling in Molenlanden: Bijna 25.000 euro schade

do 4 jan 2024, 15:10

MOLENLANDEN • De jaarwisseling is over het algemeen rustig verlopen in Molenlanden. Toch meldt de gemeente dat er 24.850 euro schade is vanwege de jaarwisseling en de periode ervoor.

Hoogblokland spant de kroon met 4100 euro schade. Daar werden onder meer drie straatkolken opgeblazen. Ook was er veel schade in Nieuw-Lekkerland (3800 euro), Nieuwpoort/Langerak (3200 euro schade), Hoogblokland (2700 euro), Giessen-Oudekerk (2700 euro) en Arkel (2250 euro).

Vergelijking

Tijdens de vorige jaarwisseling bleef de schade steken op 16.100 euro. Bij oud & nieuw van 2021 naar 2022 was dat 24.310 euro en het jaar daarvoor 25.970 euro.

Met de politie wordt samengewerkt om waar mogelijk de schade te verhalen op de daders. Daarvoor is wel nodig dat er concrete daderindicatie is. Het is nog onbekend in hoeveel situaties dit het geval is.

Waar mogelijk is geïnvesteerd op (vuurwerk)meldingen. Er was extra boa-capaciteit ingeregeld, zodat de boa’s in de week voorafgaande aan de jaarwisseling dagelijks aanwezig waren in het gebied. Vanwege de grootte van het gebied is gefocust op de hotspots.

Fortuynplein

Het Fortuynplein in Groot-Ammers was één van de hotspots. Er was daar sinds een aantal weken een groepsapp actief met daarin omwonenden, politie en gemeente, zodat makkelijk melding gedaan kon worden bij eventuele overlast. Politie, boa’s en jongerenwerk hebben er regelmatig gesurveilleerd. Ook is geassisteerd bij het organiseren van een activiteit op het plein.

Rond 20 december is er een politiecamera geplaatst op het plein. Politie is daarnaast rond de jaarwisseling zowel opvallend als onopvallend aanwezig geweest. De dagen voorafgaande aan 31 december zijn rustig geweest, zo geven omwonenden aan. Op Oudejaarsdag is er politie inzet nodig geweest vanwege jongeren met illegaal vuurwerk. Daarna is het op het plein relatief rustig geworden.

Rond de tien jongeren, waaronder meerdere in Groot-Ammers, zijn wegens illegaal vuurwerk aangehouden en naar HALT verwezen. In een enkel geval was het betreffende kind nog te jong om naar HALT te verwijzen.