• De eerste tuinen in Leerdam lopen onder.

Waterpeil de Linge blijft stijgen; eerste tuinen in Leerdam lopen onder

do 4 jan 2024, 13:38

Nieuws 2.041 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

LEERDAM • Het waterpeil van de Linge blijft stijgen. Bewoners van de wijk Varsseveld in Leerdam hebben een brief gekregen om voorzorgsmaatregelen te treffen en in sommige gevallen zelfs zandzakken. De eerste tuinen staan al onder water.

Het peil in de Linge is al hoog door het hoge waterpeil in de grote rivieren en door de grote hoeveelheid regen. Dit weekend volgt een nieuwe piek op de Rijn en op de Maas.

Kapotte pomp

De gemalen in het gebied moeten hard pompen om overtollig water af te voeren. Door uitval van van een motor van één van de drie pompen van het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam is de overgebleven capaciteit onvoldoende om het water weg te pompen. Reparatie of vervanging van deze motor kost tijd.

Waterschap Rivierenland meldt op de eigen website: "De sloten van de polders die afwateren op de Linge zitten vol. Daarom proberen we het water zo goed mogelijk te verdelen, zodat we bepaalde lage gelegen plekken ontzien."

Sluis bij Asperen gesloten

"Vandaag sluiten we een van de twee sluizen bij Asperen. Dit zorgt ervoor dat we het water op de Linge beter kunnen verdelen. En al het Lingewater tussen Tiel en Gorinchem langzamer naar Gorinchem stroomt. Ook plaatsen we extra pompen bij Geldermalsen om water uit de polder af te voeren naar de Linge."