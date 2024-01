Man aangehouden in Kinderdijk, waarschijnlijk voor zedenzaak

wo 3 jan 2024, 23:55

Nieuws 1.634 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

KINDERDIJK • De politie heeft woensdagochtend 3 januari een man uit Kinderdijk aangehouden op verdenking van een misdrijf. Het betreft waarschijnlijk een zedenzaak in een lopend onderzoek.

Vanwege de gevoeligheid van dit soort zaken, zijn er vooralsnog geen details bekend gemaakt en worden exacte locaties niet gemeld.

Een woordvoerder van de politie is volgens ZHZ Actueel ook terughoudend en kan alleen bevestigen dat er een aanhouding buiten heterdaad is gedaan in een lopend onderzoek, maar hij kan niet bevestigen dat het om een zedenzaak gaat. Wel laat hij weten dat er met het oog op slachtoffers zeer terughoudend gecommuniceerd zal worden.

Bij de aanhouding waren agenten van politie Drechtsteden Buiten en de Dordtse recherche betrokken.

Als de verdenkingen gegrond zijn, zal de zaak op een later moment in de openbaarheid worden behandeld bij de rechtbank.