In Groot-Ammers geboren drieling viert 70e verjaardag met elkaar

wo 3 jan 2024, 12:27

GROOT-AMMERS • De drieling Aartje, Arina en Arie de Vos, geboren op 1 januari 1954 in Groot-Ammers heeft maandag hun 70e verjaardag mogen vieren met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden.

Hun moeder wist 70 jaar geleden niet dat ze in verwachting was van een meerling en is ‘s ochtends ook gewoon naar kerk geweest. In de avond is ze thuis, veel te vroeg, bevallen van een drieling. Ze wogen elk 3 pond en zijn ook ‘gewoon’ thuis gebleven. Met de vijf kinderen die er al waren, werd het op die dag een echt groot gezin.