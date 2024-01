Canticum uit Sliedrecht start repetities Johannes Passion met open repetitie

wo 3 jan 2024, 08:56

SLIEDRECHT • Kamerkoor Canticum Amicorum zal op zaterdag 9 maart de Johannes Passion uitvoeren in de Grote Kerk Sliedrecht. Traditiegetrouw brengt het koor elke twee jaar dit meesterwerk van Johann Sebastiaan Bach in de genoemde kerk. De repetities voor het project beginnen op donderdagavond 11 januari.

Er is bij verschillende partijen ruimte om mee te zingen als projectzanger. De repetitie op donderdag 11 januari is een open repetitie: iedereen die graag wil kennismaken met het koor, de sfeer wil proeven en een repetitie mee wil doen is van harte welkom. Het koor repeteert van 19.45 tot 22.00 uur in het gebouw van De Schaapskooi, Rembrandtstraat 27A in Boven-Hardinxveld.