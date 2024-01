Mayla uit Groot-Ammers eerste en enige nieuwjaarsbaby in Albert Schweitzerziekenhuis

wo 3 jan 2024, 08:52

GROOT-AMMERS/DORDRECHT • Mayla uit Groot-Ammers was op 1 januari de eerste en tegelijkertijd ook de enige nieuwjaarsbaby in het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht.

Een bijzondere en unieke gebeurtenis, zo laat het Dordtse ziekenhuis via Facebook weten: ‘Dat er op een hele dag maar één baby wordt geboren in ons ziekenhuis, is al iets wat je op de vingers van één hand kan tellen. Maar dat zoiets ook nog op de eerste van de eerste gebeurt? Dat is echt éénmalig!’