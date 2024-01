Week van gebed in Ameide op tot liefde

AMEIDE • In de week van 21 tot en met 28 februari wordt in Ameide meegedaan aan de Week van gebed. Het thema van dit jaar is ‘Heb God lief- en je naaste als jezelf’.

Wereldwijd komen christenen in deze week samen om te bidden voor eenheid, voor dichtbij en veraf. De voorbereiding is dit jaar gedaan door een team van christenen uit Burkina Faso.

Ook in Ameide/Tienhoven aan de Lek wordt meegebeden. In de week van 21 tot en met 28 januari zijn belangstellenden om mee te bidden elke avond van 20:00 tot 20:45 uur welkom om mee te bidden. De bijeenkomsten vinden plaats in de Sionkerk aan de Prinsengracht. Op de laatste zondag is de bijeenkomst in de Hervormde Kerk.

Zie ook www.weekvangebed.nl. Voor meer informatie of reacties: weekvangebed.ameide@gmail.com.