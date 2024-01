Kruising N214 en N216 komt binnen in landelijke file top tien N-wegen ANWB; A15 zakt juist weg

ALBLASSERWAARD • Het hoge kruispunt bij Ottoland komt dit jaar binnen in de landelijke file top tien van N-wegen.

Dat meldt de ANWB. Zowel ‘s ochtends als ‘s avonds moeten weggebruikers vanuit de richting van Papendrecht naar Leerdam en andersom met grote regelmaat aansluiten in de wachtrij. De provincie Zuid-Holland heeft al jaren geleden een aanpak van het kruispunt aangekondigd; de eerste voorbereidingen daarvoor zijn getroffen.

In de file top tien van A-wegen blijft de A27 tussen Lexmond en Werkendam op de eerste plaats staan. Grootste stijger in de top tien is eveneens de A27; het traject tussen Geertruidenberg en Gorinchem komt op plek twee terecht. De A15 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht daalt juist, van vier naar acht.

De filezwaarte (lengte x duur file) op de Nederlandse wegen is in 2023 overigens met zeventien procent opnieuw fors gestegen. Dat concludeert de ANWB op basis van haar meeste recente filecijfers, gemeten op alle A- en N-wegen in Nederland.

Nadat de laatste coronamaatregelen eind maart vorig jaar werden ingetrokken keerden de dagelijkse files op de wegen vrijwel direct terug. Het afgelopen jaar is de filezwaarte verder toe genomen en daarmee terug op het niveau voor corona.