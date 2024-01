Workshop Soepel Schrijven in de Dorpskamer van Giessenburg

37 minuten geleden

GIESSENBURG • Monic Slingerland, oud-journalist van Trouw, geeft binnenkort drie workshops ‘soepel schrijven’. Deelnemers gaan tijdens deze workshops spelen met taal, om zo tot heldere teksten te komen.

Dat kan een reisverslag zijn na een pelgrimstocht, een verslag van een vergadering, een brief aan een vriendin, een ingezonden brief naar de krant of een spannend verhaal. Elke workshop heeft een eigen thema. Ze kunnen ook los gevolgd worden. Deelname is gratis, aanmelden is verplicht. Dat kan bij monic.slingerland@gmail.com of 06-15003383.

De workshops zijn op de dinsdagochtenden 23 januari, 6 februari en 5 maart, telkens van 10.00 tot 12.30 uur in de Dorpskamer van Giessenburg.

Monic Slingerland was jarenlang redacteur en columnist van dagblad Trouw. Ze geeft geregeld masterclasses Soepel Schrijven, aan werkers in jeugdzorg, aan studenten en wetenschappers en bij bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ze woont in Giessenburg.