Vet bevriezen om zelfvertrouwen te herwinnen

ma 1 jan. 2024, 07:48

Heb je te maken met overgewicht en wil je graag je zelfvertrouwen weer terug? Dan kan een behandeling in vet bevriezing helpen. Bij Cryo Cool Center kun je terecht voor diverse behandelingen, waaronder het bevriezen van vet.

Deze specialist maakt gebruik van vooraanstaande, kwalitatieve merken en apparaten, voor een cryolipolyse behandeling. Een team van specialisten begeleiden je gedurende de behandeling en informeren je over de werking van cryolipolyse. Dit is een effectieve behandeling waarbij plaatselijk vet wordt blootgesteld aan extreme kou. Dit zorgt voor goede resultaten om snel en eenvoudig vet te verliezen in relatief korte tijd. Voor verschillende behandelingen kun je een afspraak maken bij deze specialist om vet te bevriezen en verantwoord af te vallen.

Natuurlijk vet verwijderen

Bij Cryo Cool Center kun je een afspraak maken voor een behandeling in vet bevriezen te Amsterdam . Door cryolipolyse in te zetten, zul je snel resultaat zien. Gedurende deze behandeling wordt vet plaatselijk bevroren. De behandeling is geheel pijnloos, zelfs al je huid wordt blootgesteld aan extreme kou tot -9 graden Celsius. Op een natuurlijke wijze wordt het verwijderingsproces van de vetcel in gang gezet, wat ervoor zorgt dat de vetlaag geleidelijk aan dunner wordt. Een voordeel hiervan is dat afgestorven vetcellen niet terugkeren, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over een jo-jo effect. Echter kun je rekenen op een definitieve uitkomst, wanneer je te maken hebt met ongewenst, plaatselijk vet waar je vanaf wilt. Je hoeft na een behandeling zelfs niet te herstellen, waardoor je direct weer dagelijkse bezigheden kunt oppakken. Wel kun je roodheid of een trekkerig gevoel ervaren, echter zal dit van korte duur zijn. Na een periode van acht weken, zal een verdere behandeling volgen. In die periode heeft jouw lichaam tijd om vetcellen af te voeren.

Procedure van behandeling

Een behandeling in cryolipolyse begint met een intakegesprek van 30 minuten. In dit gesprek kan de behandeling worden besproken en wordt gekeken op cryolopolyse voor jou geschikt zal zijn en een goede oplossing tegen vetophopingen in het lichaam. Je kunt aangeven welke zones je behandeld wilt hebben, zodat een behandelplan kan worden opgesteld. Ervaren specialisten kunnen je adviseren over het aantal behandelingen dat nodig zal zijn om de gewenste resultaten te behalen. Uiteraard worden er foto’s gemaakt om het proces bij te houden, zodat je de vorderingen duidelijk kunt herkennen. Deze pijnloze manier van vetverwijdering is effectief, doordat lokaal vet wordt bevroren. Gedurende de behandeling wordt een gelpad geplaatst op het te behandelen gebied, waarop vervolgens een behandelkop wordt gezet. Deze zuigt de huid vacuüm en vetcellen worden intensief gekoeld. Deze kristalliseren vervolgens door de lage temperatuur, waardoor ze kapotgaan en vet kan worden afgebroken en afgevoerd.

Effectief vet verwijderen

Op sommige delen van het lichaam kan het lastig zijn om vet kwijt te raken. Een behandeling in cryolipolyse helpt dan om dit effectief te verwijderen. Deze manier van vet bevriezen wordt ook wel freezesculpting of coolshaping genoemd. Bij Cryo Cool Center kun je terecht voor een behandeling in vet bevriezing, waardoor je de resultaten behaald die je al lang voor ogen had.