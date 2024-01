ingezonden mededeling

Hoe belangrijk is een goede rechtsbijstandverzekering?

ma 1 jan. 2024, 07:43

Zodra je zelfstandig gaat wonen is het belangrijk dat je goed verzekerd bent. Natuurlijk sluit je een inboedelverzekering af zodat je spullen zijn verzekerd bij inbraak, brand of waterschade.

Ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is zeer aan te raden. Als je ooit iemand schade toebrengt kan dat anders tot zeer hoge kosten leiden, bijvoorbeeld bij blijvende invaliditeit. Een uitvaartverzekering kan handig zijn als je geen buffer hebt voor je uitvaart, deze kosten kunnen flink oplopen als je een mooie uitvaart wilt, bedragen van gemiddeld 15.000 euro zijn geen uitzondering. En dan is er nog de rechtsbijstandverzekering. Misschien denk je terwijl je dit artikel leest dat je vast en zeker nooit een advocaat nodig zult hebben. Maar zeg nooit nooit.

Een conflict kan snel ontstaan

Ook al ben je niet iemand die strafbare feiten pleegt en dus een strafrechtadvocaat nodig hebt, toch kun je in een situatie belanden waarbij juridische bijstand zeer welkom is. Bijvoorbeeld als jij en je partner gaan scheiden, of als er een conflict ontstaat over de erfenis van één van je ouders. En niet te vergeten een arbeidsconflict. Als je werkgever je ineens wil ontslaan en denkt dat hij dat wel kan doen zonder een fatsoenlijke ontslagvergoeding, dan is het toch wel heel fijn als je een advocaat kunt bellen voor advies of eventueel een rechtszaak. De kosten voor juridische bijstand kunnen snel oplopen. Het is dus zeker niet overbodig om je hiervoor te verzekeren.

Zoek een goede advocaat

Als je een advocaat nodig hebt, zoek er dan één die is gespecialiseerd in de zaak waar je mee te maken hebt. Bij Damsté Advocaten werken juristen die allemaal hun eigen specialiteit hebben. Op die manier zijn ze goed ingelezen in de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie. Zo kunnen ze jouw zaak zo goed mogelijk behandelen. Zorg er altijd voor dat je advocaat over alle relevante informatie beschikt. Alleen dan kan hij of zij je zo goed mogelijk helpen.