Bedrijven verduurzamen hun wagenpark steeds meer

ma 1 jan. 2024, 07:40

Verduurzamen is een begrip dat steeds meer vat krijgt op de maatschappij. Zowel particulieren als bedrijven krijgen er steeds meer mee te maken. We moeten op een andere manier omgaan met ons energieverbruik, ons afval en de grondstoffen die we gebruiken.

Ook het gebruik van fossiele brandstoffen moet op termijn worden afgebouwd. Daarom stappen steeds meer bedrijven over op elektrische auto’s. Ze doen dit deels om zich als duurzaam te profileren. Dat is immers goed voor het imago. Opdrachtgevers geven steeds vaker de voorkeur aan een duurzame uitvoering van hun werkzaamheden. Zij kunnen hier dan immers ook weer goed mee voor de dag komen.

Elektrische auto’s opladen

Als je besluit om als bedrijf over te stappen op elektrische auto’s dan moeten die natuurlijk wel worden opgeladen. Dat kan de nodige voeten in de aarde hebben. Als je de kosten voor stroomgebruik binnen de perken wilt houden dan kies je voor een overkapping met zonnepanelen op je parkeerplaats. De opgewekte energie kan dan direct worden ingezet voor het opladen van de accu’s van je bedrijfswagens. Daarnaast kun je parkeerplaatsen aanbieden aan bezoekers met een elektrische auto. Zij kunnen daar, gratis of tegen betaling, dat kun je uiteraard zelf bepalen, de accu van hun auto bijladen tijdens hun bezoek aan je bedrijf. Het is uiteraard belangrijk dat de overkapping op een zo gunstig mogelijke plaats op je terrein wordt gesitueerd om zo veel mogelijk zonlicht op te vangen. De afmetingen zijn variabel en dus aan te passen aan de beschikbare ruimte of het aantal benodigde parkeerplaatsen.

Kopen of leasen

Het plaatsen van een overkapping met zonnepanelen is natuurlijk een flinke investering. Als dat een te hoge drempel is, dan kun je bij AmperaPark ook kiezen voor lease. Je betaalt dan een vast bedrag per maand en wordt uiteindelijk alsnog eigenaar van de zonnepanelen. Ondertussen kun je direct profiteren van de financiële voordelen. Daarnaast kun je je bedrijf op de kaart zetten als vooruitstrevend als het gaat om duurzaamheid.

Vanaf 2030 gaan benzineauto’s in de ban

De overheid wil nog steeds dat er vanaf 2030 geen nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor meer worden verkocht. Vanaf dan moet iedere nieuwe auto die de garage verlaat elektrisch zijn. Of dat gaat lukken is nog even afwachten omdat de prijzen voor volledig elektrische auto’s nog altijd aan de hoge kant zijn. Daarnaast zijn er nog lang niet overal voldoende laadpalen om iedereen te kunnen bedienen. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Niet alleen bedrijven, maar ook de landelijke en lokale overheid moet hiervoor nog flink investeren. Een knelpunt daarbij is dat netwerkbeheerders aangeven dat het stroomnet op veel plaatsen ‘vol’ zit. Door te kiezen voor een laadstation dat werkt met zonne-energie kun je dit probleem grotendeels omzeilen. De laadpalen betrekken alleen stroom van het netwerk als de opgewekte zonne-energie niet voldoende is. Als de zonne-energie niet nodig is om auto-accu’s te laden, dan kan deze uiteraard voor de stroomvoorziening binnen je bedrijf worden ingezet.