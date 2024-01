ingezonden mededeling

Zo maak je je tuin groener en duurzamer

ma 1 jan. 2024, 07:36

Nieuws 70 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

Je tuin verduurzamen, hoe kun je dat aanpakken? Sommige mensen vragen zich af wat ze zich daarbij moeten voorstellen.

Maar je kunt wel degelijk maatregelen nemen om je tuin beter te laten samenwerken met de natuur en het veranderende klimaat. We krijgen hoe dan ook te maken met meer neerslag maar ook met hogere temperaturen. Lange periodes van droogte worden vaker afgewisseld met langdurige regen. Beide kunnen leiden tot ongemak, schade en overlast. Als je je tuin op de juiste manier inricht kun je een hoop leed voorkomen.

De afvoer van hemelwater

Vooral mensen die niet van tuinieren houden hebben de neiging om hun tuin volledig te betegelen. Alleen een paar verdwaalde plantenbakken met eenjarige plantjes van het tuincentrum moeten voor wat groen zorgen. Maar zo’n ‘tegeltuin’ is niet echt ideaal als het lang of hard regent. Want het regenwater kan bijna nergens heen. Het gevolg is grote plassen of misschien zelfs een tuin die volledig blank komt te staan. En zie al dat water dan maar eens buiten te houden. Voor je het weet sta je je kelder leeg te hozen of moet je met lede ogen aanzien hoe je houten vloer in minder dan een half uur verandert in het volgende klusproject in je huis. En natuurlijk vergoedt de inboedelverzekering waterschade, maar je hebt er hoe dan ook altijd kosten aan en een hoop overlast. Kortom: Het is tijd voor maatregelen.

Een mooi terras met houten vlonders

Natuurlijk wil je in de zomer lekker buiten kunnen zitten. Maar een terras hoeft niet per se betegeld te zijn. Je kunt ook kiezen voor composiet vlonderplanken . Die hebben het grote voordeel dat ze regenwater veel gemakkelijker doorlaten. Als er nu een flinke hoosbui valt, of als het een paar dagen achter elkaar veel regent, is de kans op een overstroming veel kleiner. Bovendien zorgt het regenwater dat in de grond zakt ervoor dat de boel niet verzakt. Droge grond ‘klinkt in’ wat leidt tot verzakking van de bodem en mogelijk in de toekomst nog meer problemen.