Bezuinigen op de stookkosten met een open haard: Veilig stoken, zo doe je dat

ma 1 jan. 2024, 07:33

Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van een open haard. Het is gezellig, je huiskamer wordt er lekker warm van en je kunt besparen op gas doordat de cv-installatie niet aan hoeft.

Sinds de prijzen voor gas en stroom fors zijn gestegen zien veel huishoudens het stoken van de open haar dan ook als een mooie manier om te bezuinigen. Hout stoken is op zich prima, mits je een paar zaken goed in de gaten houdt.

Goed ventileren en houd het vuur in de gaten

Natuurlijk zet je niet midden in de winter een raam open, maar als er een rooster is dan is het handig om dit wel open te zetten. Op die manier kan er voldoende frisse lucht naar binnen. Als de kachel brandt dan blijf je in de buurt om het vuur in de gaten te houden. Ga zeker niet van huis of naar bed als het vuur in de kachel nog niet helemaal is gedoofd. Hang een brand- en koolmonoxide melder op. Een brandmelder op iedere etage van een woning is sinds 2023 verplicht. Door te combineren met koolmonoxide loop je geen risico dat je hierdoor in de problemen komt. Koolmonoxide is een reukloze stof waardoor je binnen enkele minuten het bewustzijn kunt verliezen. Vaak komt hulp te laat. Het is dus zeker iets om alert op te zijn.

Wat gaat er in de kachel?

Je kunt voor je houtkachel het beste haardhout kopen bij een online leverancier. Je weet dan zeker dat je hout van goede kwaliteit krijgt. Het is verboden om in een openbaar bos op zoek te gaan naar hout voor de open haard. Als je betrapt wordt door een boswachter dan komt je dat gegarandeerd op een boete te staan. Ook omgewaaide bomen die in een bos liggen mogen niet verzaagd worden. Deze bomen laat Staatsbosbeheer bewust liggen omdat ze bijdragen aan de biodiversiteit. Een praktisch punt is dat ‘vers’ hout niet geschikt is voor de kachel. Hout moet langdurig drogen voordat je het kunt gebruiken voor de open haard.