ingezonden mededeling

Waarom kies je voor een bepaald automerk?

ma 1 jan. 2024, 07:27

Nieuws 79 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

Er zijn mensen die het niet zoveel uitmaakt in wat voor auto ze rijden. Als ze een auto willen kopen dan kijken ze wat er beschikbaar is aan occasions en wat de prijzen zijn.

Wat op dat moment in de smaak valt en wat in hun budget past wordt gekocht. Maar er is ook een andere groep. Een groep bestuurders die zweert bij een bepaald merk. Die zal je dan ook niet snel in een auto van een andere fabrikant zien rijden. En ze gaan voor het onderhoud van hun kostbare bezit ook altijd naar een vakgarage en niet naar een garage die alle merken onder handen kan nemen. Want stel je voor dat er wat misgaat.

Merkentrouw bij bepaalde merken

Vooral bepaalde merken auto’s kunnen zich verheugen in een trouwe schare fans. Rijd je eenmaal dat merk dan is de kans dat je overstapt niet zo groot. Dit is bijvoorbeeld te zien bij BMW en Volkswagen. Maar ook speciale auto’s hebben vaste fans. Zo zie je iemand niet snel in een Land Rover rijden. Het zijn natuurlijk ook robuuste auto’s met hun vierwielaandrijving waardoor je er op ruw terrein prima mee uit de voeten kunt. Rijden over oneffen terrein is in Nederland niet zo aan de orde omdat de wegen hier uitstekend zijn.

Onderhoud aan de auto

Mensen die zuinig zijn op hun auto laten hem bij voorkeur onderhouden of repareren bij een garage die het merk kent. Een Land Rover rijder zal dus de voorkeur geven aan een specialist in Land Rover en een bestuurder van een BMW of Mercedes gaat bij voorkeur naar een garage waar ze alles van dat merk weten. Auto’s worden ook steeds complexer. Een band verwisselen is nog redelijk standaard, maar als er iets mis is met de elektronica dan zal een monteur die geen specifieke kennis heeft van een bepaald merk al snel online naar informatie moeten gaan zoeken of contact opnemen met de dealer.