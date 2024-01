Groen licht voor drie tiny houses aan Doetseweg in Giessenburg

GIESSENBURG • Aan de bouw van drie tiny houses naast de Doetseweg 50 in Giessenburg wil het college van Molenlanden groenlicht geven.

Voorwaarden zjin wel dat deze ‘microwoningen’ maximaal tien jaar blijven staan, dat er drie parkeerplaatsen op het eigen terrein worden gerealiseerd achter het voorste tiny house en dat er geen ruimte is voor extra vergunningsvrije aan- of uitbouwen of bijgebouwen.