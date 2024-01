Snoeicursus fruitbomen van Den Hâneker

REGIO • Landschapsorganisatie Den Hâneker organiseert binnenkort een korte cursus over het snoeien van hoogstam fruitbomen.

De cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkdag. Op donderdag 18 januari is de theorieavond van 19.30 uur tot 22.00 uur in de Schaapskooi van Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden aan de Overheicop 15 in Schoonrewoerd.

Op zaterdag 20 januari is de praktijkdag van 09.00 tot 14.30 uur. De locatie hiervan volgt nog. Bij voldoende aanmeldingen volgt er een tweede praktijk dag zodat de groep niet te groot wordt en iedereen voldoende vragen kan stellen.

Aan bod komen de aanpak van achterstallig onderhoud, het snoeien van scheuten één jaar na de snoei en de aanplant en de vorm-snoei van jonge bomen. Gijsbert Pellikaan geeft de theorie en de praktijkles. Hij werkt als medewerker bij Den Hâneker en is ecoloog en landschapsdeskundige. Ruim 25 jaar heeft hij als adviseur van Landschapsbeheer ZH gewerkt in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

De kosten bedragen 40 euro per persoon, voor Hâneker-leden is dat 25 euro. Voor het juiste gereedschap wordt gezorgd. Neem zelf een lunch mee en goede schoenen en kleding. Voor meer informatie of aanmelding: info@denhaneker.nl.