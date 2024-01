Mee-repeteren met Matthäus Passion in Sliedrecht start 10 januari

SLIEDRECHT • Op 23 maart zingt COV Soli Deo Gloria de Matthäus Passion van Bach in de Grote Kerk van Sliedrecht. Het is een groot werk met twee koren en een kinderkoor. Projectleden zijn daarbij van harte welkom.

Het meezingen door projectleden tijdens het laatste concert van Soli Deo Gloria uit Sliedrecht was namelijk een goot succes. “Dat gaan wij voortzetten”, redeneert het koor. “Niet alleen met hen die het stuk al kennen. Maar ook met hen die de ervaring van het zingen in een groot koor wel eens willen meemaken. En dan ook nog eens met dit beroemde werk in een mooie kerk.”

Deelnemers worden bij de repetities opgevangen door vaste koorleden die de stempartij goed kennen. Men kan dus langzaamaan toegroeien naar het concert. Een avondje vrijblijvend komen luisteren tijdens een repetitie kan ook.

De start met de repetities is op 10 januari van 19.45 tot 22.00 uur. Wat later aansluiten is in overleg mogelijk. Opgeven voor het projectkoor kan via de website www.cov-solideogloria.nl/event/matthaus-passion. Deelnemen kost 90 euro, inclusief koffie, generale repetitie en het concert.