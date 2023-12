met video

Tientallen jongeren vieren alvast oudejaarsdag in Oud-Alblas: groot vreugdevuur

zo 31 dec. 2023, 11:30

OUD-ALBLAS • Tientallen jongeren hebben zaterdagavond 30 december alvast oudejaarsdag gevierd op de Heiweg in Oud-Alblas. Dit werd gedaan met een vreugdevuur, vuurwerk en drank.

Ook werd er met carbid geschoten. Het feest trok jongeren uit de hele Alblasserwaard. Halverwege de middag werd vanaf Kooiwijk in Oud-Alblas de brandweer gebeld. Die kwam ter plaatse, maar hoefde verder niet in actie te komen. Er werden onder meer een (oude) caravan, twee (oude) boten en een (oude) auto in brand gestoken.

Het oudejaarsfeest werd op sommige plekken al op de 30e van december gevierd, omdat de 31e op zondag valt en men de zondagsrust wil respecteren. Hetzij voor zichzelf, hetzij voor de ander. Bovendien zijn de weersomstandigheden zaterdag een stuk gunstiger dan zondag. De organisatie meldt vooraf toestemming te hebben gekregen van de gemeente Molenlanden. Verder zullen de aanwezigen ervoor zorgen dat alles wordt opgeruimd.