Water in rivieren daalt nu overal; Waterschap Rivierenland verwacht komende week nieuwe golf

13 minuten geleden

Nieuws 46 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Het water in de rivieren is aan het zakken, maar komende week verwacht Waterschap Rivierenland een nieuwe golf op zowel de Rijn als de Maas.

Waar kwel de sloten vult, voert het waterschap het teveel af met stuwen en gemalen. Die draaien volop om ook de felle buien van de afgelopen dagen te verwerken.

‘Onze dijken houden zich goed, we blijven inspecteren’ laat Waterschap Rivierenland weten. ‘Op enkele plekken is het nodig om wellen op te kisten, een standaardmaatregel. Soms zochten bevers droge voeten op de dijk. Waar we oppervlakkige schade vonden, is die vlot hersteld. Van diepere holen is geen sprake.’

Vermijd de berm en de zomerkades

Hoogwater is een schouwspel dat veel publiek kan trekken. Het waterschap roept op om met de auto op de verharding te blijven. ‘Zo voorkom je schade aan de wegberm en dat je vast komt te zitten in de doorweekte grond. Verschillende gemeenten plaatsen borden met deze oproep.’

Nu het water zakt, is het verleidelijk om op zomerkades te wandelen. ‘De weinige droge grond is ook vluchtplaats voor wild als bevers, hazen en vossen. Gun hen die rust en hou je hond aan de lijn.’