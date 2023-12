Gorinchem kijkt voor woningbouw naar buitengebied; ‘Aan oostkant Vlietskade, tussen Gorcum en Arkel kunnen 2.200 huizen komen’

GORINCHEM • Een nieuwe woonwijk met ruim 2.000 woningen tussen Gorinchem en Arkel; het is toekomstmuziek, maar de Gorcumse raad gaat de optie wel verkennen.

De woningnood gaat aan Gorinchem niet voorbij. Inbreilocaties, de ambitieuze plannen om binnen het stedelijke gebied nog ruim 2.000 woningen te bouwen, het laat onverlet dat er grenzen zijn aan de groei. Daarom nam de gemeenteraad in december een motie aan om de mogelijkheden om het buitengebied ten noorden van de vestingstad te onderzoeken.

Initiatiefnemer was D66. Raadslid Ilhan Tekirals benadrukte dat buiten de stand het gebied ten noorden van Gorinchem de meeste potentie beidt. “Om dit in beeld te brengen: als je je alleen richt op de gronden ten oosten van de Vlietskade, dan zou je daar meer dan 2.200 woningen kunnen realiseren.”

Één stedelijke contour

Als de gemeente Molenlanden aan zou haken, kan dit aantal wellicht verdubbeld worden, zo redeneerde het D66-raadslid. “Dan creëer je één stedelijke contour tussen Gorinchem en Arkel, iets waar de provincie ook warm voor loopt. De opbrengsten van de grondexploitatie maken een voorziening als station Gorinchem Noord wellicht mogelijk. Durf groots te denken.”

Vanuit het overgrote deel van de gemeenteraad kwam steun voor dit initiatief. Paul Kuijten (CDA): “Met onze buurgemeenten kunnen we verder komen.” Voor de invulling van de Gorcumse opgave op het gebied van wonen moet wat hem betrof over de grenzen heen gekeken worden. “Zonder te annexeren, maar door samen te werken. Het zal de centrumfunctie van onze stad versterken en een breder draagvlak voor ons voorzieningenniveau creëren.”

Breder trekken

Van de kant van Anselm Krol (ChristenUnie-SGP) kwam er wel een suggestie. “Ik zou u willen verleiden om het breder dan wonen te trekken en ook zaken als bedrijvigheid en receatie mee te nemen. Daarmee krijgen we zicht op bouwstenen voor toekomstige uitdagingen.”

Wethouder Fatih Polatli sloot zich bij deze oproep aan. Hij benadrukte daarnaast de nog niet gehaalde doelstelling van Gorinchem. “Met de ‘Vleugels van de Stad’ (rondom het treinstation, de Schelluinsestraat en de Linge-oever, red.) willen we nog minimaal 2.000 woningen in de stad zelf bouwen.”

Handtekening

Na een korte schorsing diende D66 en andere partijen een aangepaste motie in, waarbij het zoekveld veel breder was getrokken. ‘Wij roepen het college op een verkenning te starten naar toevoeging van functies (wonen, werken, recreëren, ontspanning, energie, etc.) buiten de stedelijke contouren.’

Daar kon - afgezien van de VVD - de gemeenteraad en wethouder Polatli de handtekening onder zetten.

Sliedrecht-Noord

Als reactie op een kritische opmerking van Everdien Hamann (Gorinchem Actief) over de realiteitszin van de nieuwbouwplannen reageerde Ilhan Tekirals afsluitend: “Sliedrecht heeft met Sliedrecht-Noord het voor elkaar gekregen om 2.500 woningen toe te gaan voegen. Als Sliedrecht het kan, waarom Gorinchem dan niet?”