Schoolgebouw obs De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland te klein; 200.000 euro voor extra tijdelijke huisvesting

33 minuten geleden

Nieuws 120 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • Met een bijdrage van iets meer dan 200.000 euro kan openbare basisschool De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland tijdelijke extra huisvesting realiseren.

Het bestuur van de overkoepelende vereniging van openbaar onderwijs in de regio, O2A5, heeft hiervoor bij de gemeente voor de uitbreiding een spoedaanvraag ingediend. Door de groei van het aantal leerlingen is het bestaande schoolgebouw te klein is.

‘Het biedt onvoldoende ruimte om goed onderwijs te geven’, zo geven burgemeester en wethouders van Molenlanden in een voorstel aan de gemeenteraad aan. Het college wil de 200.701 euro beschikbaar stellen aan De Tuimelaar.

Noodzaak

Op basis van de normen heeft de Lekkerlandse school recht op een permanente uitbreiding met maximaal 222 vierkante meter. ‘Het realiseren hiervan kan niet op korte termijn worden gerealiseerd. De noodzaak de urgente problematiek op te lossen wordt door ons erkend.’

In het tijdelijke onderkomen moeten twee lokalen met een spreekkamer, een verkeersruimte en sanitair komen. ‘Dit is bedoeld voor de tijd die nodig is om een oplossing te realiseren voor permanente huisvesting.’