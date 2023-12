Acht betaalbare koopwoningen in gebouwen obs Tweespan in Schelluinen; gemeente zoekt projectontwikkelaar

vr 29 dec. 2023, 10:05

SCHELLUINEN • In de voormalige schoolgebouwen van obs Het Tweespan in Schelluinen komen acht koopwoningen. De gemeente Molenlanden nodigt projectontwikkelaars uit om zich aan te melden.

Uitgangspunt van het gemeentebestuur is dat de huizen in de categorie ‘sociaal en betaalbaar’ gaan vallen. Zeven van de woningen mogen maximaal 275.000 euro gaan kosten en bij de achtste woningen is het plafond 355.000 euro. ‘Het zorgt ervoor dat starters en mensen met een kleiner een budget een koopwoning kunnen kopen’, stellen burgemeester en wethouders.

Een tweede uitgangspunt is dat de bestaande bebouwing behouden blijft. De nieuwe woningen moeten worden ondergebracht in de verschillende panden. ‘De verwachting is dat de woningen bij verbouwen sneller gereed zijn dan bij nieuwbouw.’

Verhuisd

Op de locatie aan de noordzijde van de Dr. van Linden-Tolstraat was tot eind 2021 de openbare basisschool Het Tweespan gevestigd. De school is verhuisd naar het nieuwe MFC De Commanderij in Schelluinen.

Daardoor is de locatie aan de Dr. van Linden-Tolstraat vrijgekomen en zijn de gronden en opstallen buiten gebruik gesteld. Daarmee is de locatie in volledig eigendom van de gemeente Molenlanden.