Speellimieten online casino’s niet altijd effectief

do 28 dec. 2023, 09:20

Met de legalisering van online casino’s in Nederland is niet alleen het aantal online casino’s in ons land drastisch toegenomen, maar ook het aantal spelers. Een van de redenen voor de legalisering van de online gokmarkt in april 2021 was om problematisch gokgedrag vanuit de casinokant mede te helpen reguleren. Zo kunnen spelers zelf een speellimiet instellen. Maar uit recent onderzoek van I&O Research blijkt dat de huidige limieten niet altijd het beoogde effect hebben.

Om zeker te weten dat je bij een legaal online casino speelt, is deze lijst van top 10 online casino Nederland een handige leidraad. Een legaal Nederlands online casino heeft altijd het keurmerk van de Nederlandse Kansspelautoriteit vermeld staan op de site. I&O Research onderzocht hoe spelers in online casino’s omgaan met de, door henzelf ingestelde, speellimieten. Het blijkt dat er onderling grote verschillen zijn. Vooral tussen spelers met een hoog risico op een kansspelverslaving en andere spelers. Hoog-risico-spelers passen vaker hun speellimieten aan. Terwijl het gros van de spelers hun speellimiet nooit meer aanpast, nadat ze dit bij het aanmaken van hun account één keer hebben gedaan. Daarnaast heeft het bereiken van de speellimiet ook niet altijd het gewenste effect. Sommige spelers stoppen inderdaad zodra ze hun speellimiet voor de betreffende maand hebben bereikt. Anderen stappen gewoon over naar een ander online casino om verder te kunnen spelen.

Speellimieten in cijfers

Van alle ondervraagden aan het onderzoek van I&O Research bereikte 20,85% ooit zijn limiet; 44% van hen stapte daarna over naar een ander online casino om verder te kunnen spelen. Ook bleek uit het onderzoek dat 44 % van álle ondervraagden in de afgelopen twee jaar is begonnen met online gokken. Een groot deel van hen gokte al vóór de legalisering van de online gokmarkt in Nederland. 43% van de ondervraagden begon meer dan twee jaar geleden, 15% een jaar eerder, en 33% begon ermee in het afgelopen jaar.

53% van de ondervraagden heeft één account bij een online casino, 15% heeft er twee, 30% heeft er drie of meer, en 2% weet niet bij hoeveel online casino’s ze een account hebben. 81% van alle ondervraagden gokt alleen bij legale aanbieders, 3% speelt bij illegale aanbieders, 3% bij beide. 13% van de ondervraagden weet niet of het online casino waar ze spelen een Nederlandse vergunning heeft.

De speeluitgaven in beeld

Wat betreft speeluitgaven stortte 90% van de ondervraagden in de afgelopen maand minder dan 300 euro in hun online spelersaccount; 6% gaf 500 euro of meer uit. Bij jongvolwassenen (18-23 jaar) zat 8% boven de voorgestelde grens van 300 euro per maand. Uit het onderzoek bleek ook dat de voorgestelde stortingslimiet van 700 euro per maand slechts een kleine groep van de spelers beïnvloed bij hun spel.