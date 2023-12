Warm welkom en bloemen voor ontdekker gestolen avondmaalsbekers uit Molenaarsgraaf

14 minuten geleden

Nieuws 107 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SCHOONHOVEN/ MOLENAARSGRAAF • De Hervormde Gemeente in Molenaarsgraaf heeft sinds begin december twee zilveren avondmaalbekers terug in bezit. Het betreft bekers uit de 17e eeuw die ruim dertig jaar geleden uit de kerk zijn gestolen.

De terugkeer van de bekers zijn vooral te danken aan de oplettendheid van Schoonhovenaar René Kappers, hoofredacteur van het online cultuur-historisch magazine ‘De Zilver Histograaf’.

Rups gegraveerd

Op de tentoonstelling ‘Avondmaalsbekers’ in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven, inmiddels 23 jaar geleden, trokken twee bekers de aandacht van Kappers. “Het waren avondmaalbekers die behoorden bij de Hervormde Kerk in Streefkerk. Ze vielen mij op doordat ze zeer glad van vorm waren, zonder enige versiersels. Als meesterteken was een rups gegraveerd”, vertelt de enthousiaste zilverkenner. “Vermoedelijk is dit het werk van zilversmid Van Kapel. Het woord kapel betekent in het oud-Nederlands vlinder. Zijn vader, ook zilversmid, gebruikte een vlinder als meesterteken. Vooralsnog is onze aanname dat zijn zoon daarom een rups als herkenningsteken gebruikte.”

Juist vanwege de eenvoud, in combinatie met de initialen en het rupsteken, is Kappers de voorwerpen bijgebleven. Begin 2023 werd hij door een mede-redactielid geattendeerd op een verkoopadvertentie van twee vrijwel identieke bekers. “Mij was indertijd op de expositie verteld van de ontvreemding in Molenaarsgraaf. Tot mij grote verbazing herinnerde ik me, bij het zien van de advertentie, de bekers van Streefkerk. Waren dit wellicht de gestolen bekers van Molenaarsgraaf?”, vroeg hij zich af. “Voor advies heb ik contact gezocht met Gemke Jager, voormalig directeur van het Zilvermuseum . Zij adviseerde mij om het voor te leggen aan het veilinghuis. Onmiddellijk na het gesprek met de veilingmeester werd de internetadvertentie offline gezet. Gelukkig had ik net daarvoor foto’s gemaakt”, lacht de ontdekker van de gestolen bekers.

Mediator

Direct daarop is Kappers in contact gekomen met de kerkelijke gemeente in Molenaarsgraaf. Hij legde zijn bevindingen voor aan dominee Reint van der Knijff. Deze bleek bekend met de inbraak van dertig jaar geleden. Vervolgens is de zaak uit handen gegeven aan de politie. Het veilinghuis is als mediator opgetreden tussen de kerk en verkoper. “De bekers werden aangeboden door een gerenommeerd antiquair. Hij verkocht zijn gehele inboedel om omdat hij stopte met zijn zaak. Op de een of andere manier had hij de bekers ooit opgekocht, maar nooit verkocht”, licht Kappers toe. “De zaak is uitgezocht en afgehandeld. Voor een symbolisch bedrag heeft de kerk de bekers teruggekocht.”

In de morgendienst van 3 december 2023 is de gemeente van Molenaarsgraaf op de hoogte gebracht van de terugkeer van de bekers. De voorganger wees op de emotionele waarde, omdat voorouders , geliefden en een deel van de huidige gemeente hiermee het heilig avondmaal vierden. Daarnaast benoemde hij ook de historische waarde, vanwege de ouderdom van bijna 400 jaar.

Als dank voor zijn oplettendheid en bereidheid tot actie is Kappers onlangs in de kerk van Molenaarsgraaf ontvangen. Hem wachtte een hartelijk en warm welkom door de predikant, kerkvoogd en een lid van de plaatselijke historische vereniging. Met een mooie bos bloemen keerde hij samen met zijn vrouw Joke huiswaarts. “En dat met een ongelooflijk blij gevoel dat de bekers, eindelijk na dertig jaar, weer terug zijn waar ze horen”, glundert Kappers.