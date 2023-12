Hoogwater en kwel houden nog lang aan, vandaag en morgen trekt piek van hoogwater door Rivierengebied

53 minuten geleden

Nieuws 287 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • De piek van hoogwater trek vandaag en morgen door het rivierengebied, vrijdag trekt de piek voorbij Gorinchem richting zee.

Als de golf Gorinchem passeert, valt dat vrijdag samen met springtij op zee. Samen zorgt dat bij vloed voor hoge waterstanden op de Merwede. Kades en parkeerplaatsen aan de rivier in Gorinchem en Woudrichem kunnen nat worden. Coupures als de Waterpoort in Woudrichem of de Dalempoort in Gorinchem hoeven bij deze waterstanden niet dicht.

Kwel zorgt nog lang voor extra water

Dit weekend daalt de Rijn, maar niet erg ver. Volgende week blijft de rivier op een hoog niveau rond 13m boven NAP. Dat betekent dat kwel lang aanhoudt, tot ver in januari. Waar kwel de sloten vult, voert Waterschap Rivierenland het overschot af met stuwen en gemalen.

Kwel kan zorgen voor een vol riool, natte velden en kelders. Het is aan bewoners zelf om te bepalen hoe zinvol het is om overtollig water uit hun kelders weg te pompen.

Geen knelpunten langs de dijk

Inspecties wijzen uit dat de dijken hun werk goed doen, er zijn geen knelpunten. Wellen houdt Waterschap Rivierenland in de gaten, soms kisten zij deze op met zandzakken.

In de Betuwe en in de Gelderse Poort vonden gisteravond de eerste bever patrouilles plaats bij hoogwater. Deze nieuwe inspectie moet helpen om zicht te krijgen op bevers bij dijken. Bevers kunnen holen graven in dijken. Met onder meer infrarood kijkers wordt gespeurd. Bevers zijn wel gezien, maar schades zijn nu niet aangetroffen.

Pompen naar lager peil

Het is nu vooral kwel dat de sloten vult, geen neerslag. Maar het weer dit weekend wordt weer wisselvallig. Daarom pompen de gemalen voortdurend om het teveel aan water af te voeren. Daartoe vraagt het waterschap aan de provincie Zuid-Holland om de Arkelse Damsluis tussen Linge en Merwedekanaal weer te openen.