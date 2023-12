Waterschap Rivierenland zet pompen op maximale capaciteit in wegens hoge waterstanden

REGIO • Het was zelden zo nat in het rivierengebied, Waterschap Rivierenland zet daarom voor het eerst alle pompen met maximale capaciteit in sinds woensdagmiddag.

Het vele water is voor het peilbeheer van Waterschap Rivierenland een flinke uitdaging. “Met man en macht zorgen we dat gemalen draaien en waterstanden niet te ver stijgen. De unieke situatie doet zich voor dat we dagenlang alle pompen met maximale capaciteit in moeten zetten.”

Het rivierengebied is kletsnat

De afgelopen week viel er veel neerslag. Samen met de kwel van de huidige hoogwatergolf zorgt dit voor volle sloten. Op dit moment pompen alle gemalen op de maximale capaciteit. “Onze peilbeheerders en technici werken de klok rond om alles draaiende te houden.” Een droge middag of nacht geeft een beetje lucht, op die momenten stabiliseren of dalen de waterpeilen.

Alle gemalen pompen voor het eerst tegelijkertijd

Niet eerder pompen alle gemalen in het Land van Maas en Waal tegelijk op vol vermogen uit naar de Maas.



De Linge verwerkt nu veel water uit de Beneden-Linge en de Vijfheerenlanden. Sinds Kerst draait het Kolff gemaal in Hardinxveld-Giessendam onafgebroken op volle toeren. Om het Merwedekanaal te ontzien, sloot met Kerst al de Arkelse Damsluis. In de Alblasserwaard draait het JU Smit gemaal in Kinderdijk sinds vorige week onafgebroken met drie vijzels.

Dijkbeheerder blijven inspecteren

Dijkbeheerders zijn druk met het inspecteren van de dijken langs de Waal en NederRijn. Zij letten speciaal op schade door graverij van dieren, drijfvuil en op wellen. “Waar wellen een risico kunnen vormen voor de dijk, nemen we standaard maatregelen. Zo zijn op verschillende plekken wellen ‘opgekist’: een ring van zandzakken zorgt voor tegendruk, waardoor het risico van de wel afneemt.”