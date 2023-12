ingezonden mededeling

Volgen van een opleiding tot coach voor veel mensen interessant

di 26 dec. 2023, 08:20

Nieuws 54 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

De afgelopen jaren volgde een groot aantal Nederlanders een opleiding tot coach, onder meer door hier hun STAP-opleidingsbudget voor in te zetten. In lijn hiermee, laten recente cijfers zien dat het aantal coaches in Nederland sinds 2019 fors toegenomen is.

Waar dat aantal dat jaar nog op zo’n 63.000 lag, steeg het in 2022 al naar 75.000. Halverwege dit jaar werd het aantal coaches zelfs al geschat op meer dan 100.000. Het volgen van een dergelijke opleiding is niet alleen interessant voor mensen die daadwerkelijk als coach aan de slag willen gaan. Ook bijvoorbeeld leidinggevenden binnen organisaties kunnen hier baat bij hebben. In dit artikel lees je er meer over.

Coaching is iets anders dan leidinggeven

Een leidinggevende heeft vaak verschillende petten op. Deze is veel meer dan een leider alleen. Zo vervult een leidinggevende vaak ook de rol van een manager en bijvoorbeeld die van een coach. Het is belangrijk de verschillen tussen deze rollen te kunnen onderscheiden. Dit helpt je de juiste pet op te zetten op verschillende momenten in de tijd. Het ene moment heeft een medewerker een coach nodig, het andere moment een leider die een duidelijke richting voor ogen heeft. Tijdens een training tot coach leer je meer over deze rollen en de inhoud daarvan.

Verschillende soorten coaches in Nederland

Mensen die daadwerkelijk voornemens zijn om als coach aan het werk te gaan, hebben de keuze uit verschillende soorten opleidingstrajecten. Naast de reeds beschreven training coachend leidinggeven kan ook een opleiding tot relatiecoach interessant zijn voor mensen die een baan als coach ambiëren. Bij deze opleiding leer je een relatiepatroon te identificeren, om vervolgens op een heldere wijze ondersteuning te bieden bij het doorbreken hiervan. Ook het analyseren van relaties is hier onderdeel van. Denk bijvoorbeeld aan het herkennen van de balans tussen geven en nemen in een relatie. Het helpt je concrete adviezen en handvatten te geven aan koppels die in hun relatie een volgende stap willen zetten.

Coaching in sport, preventieve gezondheidszorg en studiebegeleiding

Ook coaching op het gebied van sport, preventieve gezondheidszorg en bijvoorbeeld studiebegeleiding is populair. Binnen de laatste categorie valt onder meer de hulp die studenten geboden wordt bij het leren leren. Hoe kun je de zeer uitgebreide materie het beste tot je nemen om goed voorbereid aan een toets of tentamen te beginnen? Een coach op het gebied van preventieve gezondheidszorg helpt mensen onder meer gezonder te eten.