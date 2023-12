Leo Lanser uit Giessenburg doet mee aan World Cup Fotografie

GIESSENBURG • Leo Lanser, fotograaf/vormgever uit Giessenburg, vertegenwoordigt Nederland bij de World Photographic Cup, ook wel de Olympische Spelen voor fotografie genoemd.

Leo Lanser doet vanuit zijn veelzijdige oeuvre met twee categorieën mee: Landschap/natuur en de categorie Illustration and Digital Art.

Enkele jaren geleden deed hij ook mee. Toen eindigde Nederland in deze wereldwijde competitie succesvol in de toptien. In het voorjaar is de prijsuitreiking in Amerika.