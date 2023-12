ingezonden mededeling

De vijf allerbeste winteractiviteiten in de Alblasserwaard

di 26 dec. 2023, 07:30

Nieuws 81 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

Nu de winter langzaam maar zeker gaat beginnen is de tijd van het jaar aangebroken dat we allemaal wat meer tijd binnen doorbrengen. Na een enerverende zomer zijn veel mensen blij dat ze een stapje terug kunnen nemen en het even wat rustiger aan kunnen doen. Aan de andere kant zijn er ook genoeg mensen die staan te springen om er in hun vrije tijd eens even lekker op uit te gaan.

Denk aan een lekkere wandeling of misschien wel even een dagje shoppen. Daarentegen zijn er ook mensen die liever binnen blijven en kiezen voor een casino zonder Cruks. Maar wat je ook doet, de winterperiode is de perfecte tijd van het jaar activiteiten te ondernemen met vrienden en familie. In dit artikel bespreken we waarom je Alblasserwaard zou moeten bezoeken tijdens deze wintermaanden.

Waarom je nu zou moeten kiezen voorde Alblasserwaard

De Alblasserwaard staat bekend als een schilderachtige streek gelegen in de provincie Zuid-Holland. Het gebied kenmerkt zich door polders, rivieren en natuurlijk de schilderachtige dorpjes. In het gebied vind je veel waterwegen, waaronder de Lek en de Merwede.

In de Alblasserwaard zijn veel agrarische bedrijven gevestigd en je vindt hier vooral boerderijen die zich richten op akkerbouw en veeteelt. Dit komt mede door de aanwezigheid van de vruchtbare bodem en de ontwikkelde watersystemen. Sta er dus niet van te kijken als je tijdens een bezoek aan de plaats veel karakteristieke boerderijen tegenkomt, veelal met daken van riet.

Iets dat veel mensen niet weten, is dat Kinderdijk is Alblasserwaard is opgenomen op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het gaat hier om een rij van wel 19 windmolens uit de 18e eeuw. Maar naast al deze landelijke charme kun je in het plaatsje ook uitstekend terecht voor verschillende vormen van recreatie, als varen en fietsen. Dit allemaal zorgt ervoor dat het een gigantisch populaire bestemming is voor liefhebbers van natuur en diegene die een stukje Nederlandse geschiedenis wil meepakken.

De activiteiten

In het overzicht hieronder bespreken we de vijf allerleukste winteractiviteiten in de Alblasserwaard en omstreken. Laat je verassen en ga er deze winter er eens lekker op uit of beslis misschien wel om gewoon thuis te blijven. We bespreken verschillende opties zodat iedereen aan zijn trekken kan komen.

Zwembad Blokweer

Aan de Sportlaan 3 in Alblasserdam kun je deze winter terecht voor een bezoekje aan het lokale zwembad. De afgelopen jaren is er veel ophef geweest of het zwembad uit de dorpskern zou moeten verdwijnen. Na veel gesprekken is besloten dat het zwembad toch moet blijven. Kies er daarom eens voor om lekker baantjes te trekken of neem de kinderen mee naar het kinderbad.

Kinderdijk

In 1997 is het molencomplex in de Alblasserwaard opgenomen in de UNESCO-werelderfgoedlijst. Deze molens behoren hierdoor tot misschien wel de belangrijkste monumenten van ons land. De molens zijn makkelijk bereikbaar en een bezoekje is volledig gratis. Is het dus lekker weer en je hebt een dagje vrij, laat je dan betoveren door deze historische molens.

Rondvaartboot

Tijdens een rondvaart in de Alblasserwaard krijg je als bezoeker de mogelijkheid om de schoonheid die de regio te bieden heeft te bewonderen. Dit terwijl gidsen je leuke en interessante feitjes vertellen. Daar komt nog eens bij kijken dat er ook rondvaartboten die complete arrangementen aanbieden. Denk aan fietsverhuur of misschien wel een bezoek aan de traditionele kaasboerderij.

Casino zonder Cruks

Is het nu een keertje niet zo lekker weer buiten of heb je simpelweg niet de behoefte om de deur uit te gaan. Kies er dan voor om een online casino zonder Cruks te bezoeken. Sinds de Nederlandse overheid heeft besloten om online kansspelen niet langer te verbieden, is gokken zonder Cruks populairder dan ooit. Hiervoor hoef je de deur dus niet uit te gaan en een betrouwbaar casino zonder Cruks beschikt tegenwoordig over een gigantisch spelaanbod. Laat je dus verassen en bezoek een no Cruks casino.

Gasterij Molenwaard

Op zoek naar een restaurant waar je lekker kunt eten, dan is Gasterij Molenwaard in Ottoland de uitgelezen plek. Hier kun je terecht voor de lekkerste gerechten en worden ook nog eens regelmatig thema-avonden georganiseerd. Daarnaast is het restaurant ook kindvriendelijk. Tip van de redactie is om een bezoekje te combineren met dagje naar de avonturenboerderij.