Petra Eegdeman uit Nieuwpoort stopt met muzieklessen en krijgt warm afscheid

NIEUWPOORT • Na bijna dertig jaar stopt Petra Eegdeman-de Vos (64) uit Nieuwpoort met haar werk als muziekdocente aan huis.

Haar muziekkamer aan de Nieuwpoortseweg staat nog altijd tot de nok vol met mappen vol zelfgeschreven muziekstukken maar de vele leerlingen aan wie zij de afgelopen tijd nog met liefde muziekles gaf, schuiven niet meer aan achter de piano of gitaar.

Dubbele dag

Woensdag 20 december was een dubbele dag voor Petra. Voor de laatste keer gaf ze een aantal leerlingen nog les, maar na de laatste les van de dag hield ze er toch echt voor goed mee op wegens gezondheidsredenen. Het is het einde van een tijdperk voor haar; sinds ze orgel leerde spelen op haar twaalfde stak ze lief en leed ik haar hobby waar ze later haar werk van maakte. Maar waar ze nog meer werk in stak: haar eigen muziekbladen De Muziekweide die ze met een leerling maakte om lezers theorie bij te leren. Allerlei bedrijven uit de regio sponsorden om de magazines beschikbaar te kunnen stellen voor diverse basisscholen in de omgeving.

Leerlingen van alle leeftijden hebben tijd doorgebracht in de muziekkamer van Petra. Van kinderen van vier jaar oud die het allerkleinste gitaartje nodig hebben, tot 65-jarigen die recent met pensioen zijn gegaan en altijd al een instrument hebben willen bespelen, Petra heeft ze allemaal gekend. Eén ding maakte dat muziekles nooit saai kon worden voor de leerlingen: Petra speelde heel veel muziekspellen met ze om bijvoorbeeld noten te leren of meer gevoel voor muziek te krijgen.

Geen obstakels

Het unieke aan Petra was, dat het niet uitmaakt wie er op les kwam. Rugzakjes, nog niet kunnen lezen, trauma’s, ADHD, blind zijn, het zijn geen obstakels om muziek te leren spelen bij haar. Petra wist vlekkeloos de muziek en lessen aan te passen. Menig mens is hierdoor aangenaam verrast en daardoor was er veel liefde voor de muziek.

Haar allerlaatste leerling van de dag, Lotte, verraste en ontroerde haar door haar favoriete muziekstuk te spelen: Nefeli van Ludovice Einaudi. “Verschillende generaties en meerdere kinderen uit hetzelfde gezin zijn de afgelopen tientallen jaren bij mij op les geweest, we deelden lief en leed. Van privéles tot optredens of oefenen voor school, alles was mogelijk. Mijn leerlingen hebben mij enorm verwend met liefdevolle attenties en mij een enorm warm afscheid gegeven. Het was ontroerend om te merken dat ik met vele zo’n goede band heb opgebouwd. Iedere leerling is uniek en eenieder is op zijn manier gegroeid.”