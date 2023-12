Veel animo voor Verlichte Trekkerstocht Agrarisch Jongeren Kontakt: meer dan 65 trekkers rijden door Alblasserwaard

REGIO • ‘Meer dan 65 trekkers rijden donderdag 28 december mee met de Verlichte Trekkerstocht van Agrarisch Jongeren Kontakt Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

“Er is veel meer animo dan we dachten”, melden de organisatoren. “Daardoor hebben we besloten een aanmeldstop in te voeren.” De Verlichte Trekkertocht gaat 28 december om 19:30 uur van start vanaf de Slingelandse Plassen in Goudriaan.

De route gaat onder andere langs de verpleeghuizen Vijverhof in Nieuwpoort en Open Vensters in Ameide. Op de Facebookpagina van AJK Alblasserwaard & Vijfheerenlanden wordt live een update gegeven over waar de trekkers rijden.