Coupures blijven open; gemalen Waterschap Rivierenland draaien volop

di 26 dec. 2023, 17:39

Nieuws 350 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • De coupures in het gebied van Waterschap Rivierenland hoeven ondanks het nog altijd stijgende water niet gesloten te worden.

Dat meldt het waterschap dinsdagmiddag. ‘Het hoogwater op de Rijn stijgt nog zachtjes en bereikt op donderdagochtend 28 december de hoogste waterstand. Hoger dan 14,50m boven NAP wordt bij Lobith niet verwacht.

Die verwachting betekent volgens Waterschap Rivierenland dat de coupures - onder meer in Nieuwpoort - open blijven. Coupures zijn doorgangen door dijken voor bijvoorbeeld verkeer, die bij hoogwater dicht kunnen.

Zomerkades

Bij de verwachte waterstand stromen vrijwel alle uiterwaarden en buitenpolders vol. Zo heeft de rivier alle ruimte en komt het water niet veel hoger tegen de dijken. ‘In Huissen en Opheusden zullen de zomerkades niet overstromen. Daar zorgen we dat het water de wegen in de buitenpolder niet overstroomt.’

Gemalen draaien volop

De gemalen van Waterschap Rivierenland draaien volop om het teveel aan water af te voeren naar de grote rivieren. Het droge weer van Tweede Kerstdag en woensdag helpt.

Om overlast tot een minimum te beperken, verdelen de peilbeheerders het water zo goed mogelijk om kwetsbare gebieden te ontzien. Op veel plekken zijn waterbergingen volop in gebruik.

Kwel houdt nog lang aan

Naast neerslag zorgt kwel volop voor water in het rivierengebied: bij hoogwater komt grondwater omhoog. Dit is een natuurlijk proces waar ons beheer geen invloed op heeft.

‘Waar kwel de sloten vult, voeren we het teveel af met stuwen en gemalen. Na een nat najaar en bij deze derde hoogwatergolf van de winter, zien we kwel overal in het rivierengebied. Omdat de Rijn na de piek niet ver daalt, zal kwel nog lang aanhouden.’