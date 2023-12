Zeven wensen van Kerstwensboom gaan in vervulling in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Ook dit jaar was er op het gezellige kerstevent op het Oranjeplein in Groot-Ammers, op vrijdag 15 december, weer een kerstwensboom. Er gingen zeven bijzondere wensen in vervulling.

In het kader van omzien naar elkaar was het mogelijk om een wens voor iemand in de wenskerstboom te hangen. De gezamenlijke kerken hebben uit de tientallen wensen, maar liefst zeven mooie wensen gekozen om in vervulling te laten gaan. Er waren drie wensen toegezegd, maar het werden er zeven!

Zo kwam de wens van Marga uit, zij wenste een bos bloemen voor haar zus die net te horen had gekregen dat ze dementie had. Ook kwam de wens van Aline uit die een moeder en dochter een welness en beauty arrangement gunde in verband met ziekte in het gezin. Verder kwam de wens van Lizzy uit die voor haar Oekraïense klasgenootje en diens gezin kerstcadeautjes wenste.

En de wens van Thea voor Zeger de Bruin kwam uit, die herstellende is van een hartoperatie. Ze wenste hem namens het hele dorp een verwenpakket met lekkers. Ook de wens van Maria kwam uit die voor haar oma een bos bloemen wenste die een groot gemis dit jaar moest ervaren door het overlijden van haar man. En de wens van Margriet kwam uit die een bos bloemen wenste voor een hele bijzondere dame in de Hof van Ammers. En in januari komt ook de wens van Arigje nog uit die verhuizers wenst voor een goede vriendin die dit wel kan gebruiken.