• Het gebied waar het park gelegen is.

‘Park Julianastraat’ in Groot-Ammers wordt nu echt een park

vr 22 dec. 2023, 08:53

Nieuws 324 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GROOT-AMMERS • Het onbebouwde terrein tussen de Julianastraat en de Voorstraat 102-104 in Groot-Ammers, dat al jarenlang gebruikt wordt als park en voetbalveld, krijgt binnenkort ook werkelijk de status van een park.

Het terrein heeft een woonbestemming, waardoor er huizen gebouwd zouden kunnen worden. Waarom er geen woningen staan of gekomen zijn, is niet bekend, maar op voorspraak van de Klankbordgroep is de gemeente nu een procedure gestart om het park te behouden voor inwoners van Groot-Ammers. Het plan ligt zes weken ter inzage.

De Klankbordgroep en de gemeente zijn in overleg over de mogelijkheden van het beheer en onderhoud van het park en de samenwerking hierin.