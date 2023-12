Molenlanden voldoet niet aan taakstelling statushouders, ‘maar is geen weigergemeente’

vr 22 dec. 2023, 08:45

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden zit op dit moment op 52 procent van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders dit jaar. Naar verwachting worden er nog een aantal personen gehuisvest voor het einde van het jaar, waardoor het percentage uiteindelijk op 59 uitkomt.

Met het geven van de cijfers reageert de gemeente op een artikel in het AD van 6 december, waarin wordt aangegeven dat gemeente Molenlanden wordt aangemerkt als weigergemeente, omdat de gemeente volgens het artikel niet het percentage van 30 procent huisvesting van statushouders haalt.

In een raadsinformatiebrief stelt de gemeente dat dit jaar bijna het dubbele van de 30 procent behaald wordt. “Er zit dus een verschil in de cijfers van het COA die zijn aangeleverd en die van ons als gemeente”, concludeert het gemeentebestuur. “Hierover zal een gesprek plaats vinden met het COA om de cijfers te synchroniseren. Het verschil in cijfers kan door allerlei redenen zijn, we proberen dit zo spoedig mogelijk te achterhalen.”

Ondanks de rooskleuriger cijfers in vergelijking met het AD-verhaal, is het nog altijd zo dat de gemeente Molenlanden haar taakstelling niet haalt. “Gezien de woningontwikkelingen (krapte woningmarkt) is dit moeilijk op te vangen voor gemeenten”, legt de gemeente uit. Er moeten steeds meer statushouders opgevangen worden en ze moeten vaak worden gehuisvest in sociale huurwoningen door de hoogte van het inkomen.”

De gemeente probeert doorstroomwoningen te stimuleren, om de sociale huur wat meer te ontlasten, zodat de taakstelling behaald kan worden. Ook andere alternatieve oplossingen worden bekeken, zoals bijvoorbeeld de bouw van flexwoningen en eventueel een meisjeshuis (kamerverhuur aan meisjes vanuit de onderwijsroute).