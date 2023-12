Aantal banen in industrie in Alblasserwaard daalt, krapte arbeidsmarkt blijft

ALBLASSERWAARD • Het aantal banen in de industrie zal volgens UWV in 2024 dalen in arbeidsmarktregio Gorinchem omdat de productie afneemt. Dat maakt de uitdagingen om personeel aan te trekken er niet minder om. Het aantal werkzoekenden naar werk in de industrie is sterk afgenomen. Daarnaast heeft de industrie te maken met een vergrijzend personeelsbestand. Tevens wordt het aantrekken van jongeren bemoeilijkt door ontgroening en hun studiekeuzes.

Dalende productie

De sector industrie bestaat uit diverse deelsectoren: metaal- en technologische, chemische, voedings- en genotsmiddelen en overige industrie (waaronder maaksectoren zoals papierindustrie). Industrie is een belangrijke sector in Gorinchem. Elf procent van de werkzame beroepsbevolking werkt in de industrie, dit zijn ongeveer 7.600 werkenden. Hiermee is de industrie iets sterker vertegenwoordigd dan het landelijk gemiddelde (11%).

In 2024 daalt het aantal banen naar verwachting met ongeveer 1,0%, ook doordat het economisch niet heel goed gaat met de industrie. De productiecijfers zijn in 2023 lager dan in 2022. Dit heeft onder andere te maken met de inflatie, hoge energie- en materiaalprijzen en dalende investeringen.

Krapte in industrie houdt aan

Ondanks deze ontwikkelingen is het aantal mensen met een WW-uitkering al het hele jaar niet gestegen. Er is nog altijd veel vraag naar personeel. Vooral de behoefte aan mensen met technische kennis en vaardigheden is groot. Voor een derde van de werkgevers is een tekort aan arbeidskrachten zelfs een belemmering voor de productie. De vraag naar personeel blijft naar verwachting ook groot omdat er veel mensen met pensioen gaan.

Het aandeel 60-plussers is relatief hoog in de sector industrie: 14% van alle werknemers behoort tot deze leeftijdsgroep, terwijl dit gemiddeld voor alle sectoren 10% is. Alleen de sectoren openbaar bestuur en transport en logistiek hebben te maken met een hoger aandeel 60-plussers. Veel bedrijven produceren 24 uur per dag, 7 dagen per week. Daarvoor werken mensen in ploegendiensten. Voor ouderen kan het werken in ploegendiensten soms zwaar worden, met een grotere kans op uitval als gevolg.

Jongeren kiezen minder voor technische opleidingen

Bijna de helft van de werknemers in de industrie heeft een technische achtergrond. Aanwas van technisch geschoolde jongeren is dus erg belangrijk voor de sector. Het aantal jongeren op de arbeidsmarkt neemt echter af als gevolg van ontgroening.

Voor de industrie zijn technische mbo-geschoolden van cruciaal belang. Steeds meer jongeren kiezen voor een hbo- of wo-opleiding, terwijl er minder leerlingen voor het mbo kiezen. In Gorinchem nam het aantal studenten in de laatste tien jaar voor hbo- en wo-opleidingen respectievelijk toe met 31% en 54%, terwijl het aantal voor mbo met 3% afnam. Daarbij kozen mbo’ers wat minder vaak voor een technische opleiding. Er werd vooral minder gekozen voor de richting metaal en metaalelektro en procesindustrie.

Mensen met een technisch beroep in de WW

In november 2023 stonden er bij UWV slechts 90 personen met een industrieel beroep ingeschreven als werkzoekende in Gorinchem. Tegenover 100 vacatures is dit al onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Bovendien bestaat deze groep voornamelijk uit productiemedewerkers. Een groot deel van de mensen in deze groep heeft geen startkwalificatie of geen technische opleiding gevolgd. Er is dus sprake van zowel een kwantitatieve als kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod.

Toekomstbestendig personeelsbeleid

Voor werkgevers en werknemers liggen er kansen in om- en bijscholing om nieuw talent aan te sporen. Hiervoor is goede begeleiding en soms een andere organisatie van het werk van groot belang. Het inzetten op het behoud van personeel kan lonen, bijvoorbeeld via een goed ingericht instroomproces. Om oudere werknemers inzetbaar te houden is specifieke inzet op de vitaliteit belangrijk. UWV inventariseerde diverse oplossingen voor het aanboren van nieuw talent en boeien en binden van personeel.