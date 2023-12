Nieuwjaarsduik in Hoornaar; jongeren ‘Groep van Nepal’ uit Hoogblokland halen geld op voor werkvakantie

50 minuten geleden

Nieuws 131 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

HOORNAAR/HOOGBLOKLAND • In Hoornaar vindt donderdag 4 januari de nieuwjaarsduik van de ‘Groep van Nepal’ uit Hoogblokland plaats.

De vijf leden van de hervormde gemeente in Hoogblokland duiken het water in om geld op te halen voor hun werkvakantie in Nepal, waar ze mee gaan helpen bij de bouw van een school. De duik is om 12.30 uur in natuurbad De Donk aan de Lutjeswaardsemiddenweg.

Belangstellenden zijn van 11.00 tot 13.00 uur welkom. Er zijn dan broodjes en warme chocolademelk verkrijgbaar.