Teveel PFAS in eieren van hobbykippen Zuid-Holland Zuid en Altena; GGD adviseert ze niet te eten

ALBLASSERWAARD • RIVM en GGD ZHZ adviseert inwoners van de regio’s Zuid-Holland Zuid en Altena geen eieren van hobbykippen te eten, omdat er te hoge gehaltes van de giftige stof PFAS in kunnen zitten.

Ruim driekwart van de geteste eieren van hobbykippen in de regio Zuid-Holland Zuid en Altena bevatten te hoge gehaltes aan verschillende soorten PFAS. Dit blijkt uit een eerste analyse van het eieronderzoek, dat in opdracht van de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht wordt uitgevoerd.

Zowel het RIVM als de GGD Zuid-Holland Zuid adviseren mensen uit de regio uit voorzorg voorlopig geen eieren meer te eten van hobbykippen en vervolgonderzoek af te wachten. ‘Eieren uit supermarkten en winkels zijn wel veilig’, melden de gemeentes. ‘Er is geen directe link te leggen tussen de vervuiling van de eieren en Chemours.’

Locaties waar zijn eieren geraapt

In de afgelopen periode zijn er op dertig locaties verspreid door de regio (zie kaartje) steekproefsgewijs eieren geraapt. Dit is gedaan in de gemeenten Molenlanden, Papendrecht, Dordrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Altena en Hoeksche Waard.

Het is onduidelijk waar de vervuiling in de eieren van hobbykippen vandaan komt. Eieren geraapt op plekken in het gebied rondom Chemours bevatten te hoge PFAS-gehalten; hetzelfde geldt ook voor plekken verder weg van Chemours.

GenX

In de eieren is vooral teveel van de PFAS-soort PFOS aangetroffen. PFOS is - voor zover bekend - niet uitgestoten door DuPont/Chemours. De eieren zijn getest in zowel stedelijk als landelijk gebied.

GenX wordt niet of nauwelijks aangetroffen in de onderzochte eieren. De exacte oorzaak/bron van de verscheidenheid aan PFAS-verbindingen is nog onbekend. ‘Aanvullend onderzoek is daarom nodig.’

Grond is ook onderzocht

Het doel van het onderzoek was te achterhalen of het veilig is voor bewoners om eieren te eten van hobbykippen uit de omgeving van Chemours (voorheen DuPont), omdat de omgeving met PFAS vervuild is.

Er zijn ook monsters genomen van de grond waar de kippen lopen. ‘Dit is relevant omdat kippen ook in de grond pikken. Uit de voorlopige onderzoeksresultaten blijkt geen duidelijk verband tussen het PFAS-gehalte in de grond en het gehalte in de eieren.’

Dit heeft mogelijk regio-overstijgende gevolgen. De gemeenten hebben het RIVM verzocht om de gegevens nader te duiden en een risico-analyse te doen van de huidige metingen.

Bron achterhalen

De komende maanden wordt het lopende onderzoek voortgezet. Hierbij proberen zij de bron van de PFAS te achterhalen en te ontdekken hoe de PFAS in de eieren terecht komen. De resultaten hiervan worden in het voorjaar van 2024 verwacht.

Wethouder Marten Japenga reageert namens de gemeente Alblasserdam: “We hebben een advies gekregen, maar er is nog geen rapport of conclusie. Inwoners zullen zich afvragen welke gevolgen dit nieuws voor hen heeft. Op veel vragen is helaas nog geen antwoord te geven zolang er geen rapport ligt. Wij verwachten dit rapport in het eerste kwartaal van 2024.”

Hij vervolgt: “Als wethouder van Alblasserdam verzeker ik u dat dit onderwerp hoge urgentie geeft. Alle informatie die tot ons komt delen wij met u. Als gemeenten in Zuid-Holland Zuid moeten we onze krachten bundelen, om zo de gezondheid van onze inwoners te beschermen. Ik ben blij met de regionale samenwerking.”