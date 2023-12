Experiment met nieuw QR-politielint in Molenlanden, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam

do 21 dec. 2023, 09:21

ALBLASSERWAARD • Vanaf deze week kan in de gemeenten Molenlanden, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam een nieuw politielint met QR-code in het straatbeeld opduiken, bijvoorbeeld bij een afzetting van een incident. Basisteam Lek en Merwede doet namelijk mee aan een experiment van de Politie Eenheid Amsterdam.

Innovatie Politie Amsterdam is al lange tijd bezig met de pilot. ‘Met dit experiment willen we het mensen makkelijker maken om digitaal informatie aan ons te verstrekken’, licht de politie toe. ‘Je kan via de QR-code niet alleen korte verklaringen (zoals getuigenverklaringen), maar ook foto’s en video’s delen.’

Door de QR-code te scannen, worden melders doorverwezen naar www.politie.nl/politielint waar zij hun informatie achter kunnen laten. De politie kan, indien wenselijk, in contact met hun komen voor meer duiding over de verstrekte informatie. Het lint wordt in ieder geval tot en met 5 februari gebruikt.