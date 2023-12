Obs Klim-Op uit Hoornaar wint hoofdprijs voor werkweek met Franse leerlingen

45 minuten geleden

HOORNAAR • Obs Klim-Op uit Hoornaar heeft van het eTwinning Platform de prijs gewonnen voor het beste internationale project van 2023 in het basisonderwijs.

Toen de leerkrachten en leerlingen van obs Klim-Op in april een week lang Franse leerlingen op bezoek kregen, konden zij niet vermoeden dat het project zou worden uitgeroepen tot het beste internationale project van 2023 in het basisonderwijs. Op 19 december ontvingen zij hun prijs, een cheque van 1000 euro uit handen van Kasia Bruning van eTwinning Nederland (Nuffic).

De Klim-Op is aangesloten bij het eTwinning Platform. Dit is een digitaal platform voor basisscholen, gefaciliteerd door de Europese Unie, waarop leerkrachten en hun leerlingen uit allerlei landen elkaar kunnen vinden voor een samenwerking.

Leerkracht Ellen Verweij zag begin dit jaar de oproep van een Franse leerkracht voor een samenwerkingsproject: “In ons openbare onderwijs zoeken wij graag contact met de wereld om ons heen. Het is voor de leerlingen heel leuk om in ons kleine dorp kinderen te ontvangen uit een ander land. We hebben samen een veelzijdige werkweek kunnen organiseren, waar de Nederlandse en de Franse leerlingen echt een band met elkaar opbouwden’ naast de online samenwerking.”

De prijs mag de school besteden aan nieuwe materialen en/of activiteiten die internationalisering bevorderen.