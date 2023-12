Klankbordgroep Brandwijk-Molenaarsgraaf ondersteunt deelkast

MOLENAARSGRAAF • Aan de Graafdijk Oost 21 in Molenaarsgraaf staat een prachtige grote deelkast voor iedereen die het nodig heeft.

Tabitha Bos vertelt: “Ik was in contact gekomen met mensen die in armoede leven, maar dit niet naar buiten wilden brengen. Vervolgens ben ik de deelkast gestart om in verbinding te komen met iedereen die dat nodig heeft en in armoede leeft.”

Inmiddels heeft ze zelfs een grotere deelkast voor haar huis staan om nog meer mensen te voorzien in de basisbehoefte. Er wordt al veel gebruik van gemaakt.

De klankbordgroep Brandwijk-Molenaarsgraaf ondersteunt dit mooie initiatief door verzorgingsproducten te schenken.

Janneke Tukker-Swijnenburg vertelt dat het vanuit de Klankbordgroep ook belangrijk wordt gevonden dat we oog hebben voor elkaar. “We kennen niet alle namen, maar dat hoeft ook niet. Met dit mooie initiatief mogen mensen in armoede zelf pakken wat ze nodig hebben. Of we mogen allen brengen wat we niet gebruiken. Geven, delen en ontvangen. We zijn er voor iedereen! We hopen dat nog meer mensen in armoede deze deelkast weten te vinden. Dit initiatief is ontzettend belangrijk en ondersteunen we graag!”