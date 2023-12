Leerlingen doorleven verhaal van Scrooge op obs De Knotwilg in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • De leerlingen van obs De Knotwilg brachten op dinsdag 19 december samen met Muziek en Cultuurcentrum Forte de musical Scrooge in het Arsenaal in Nieuwpoort.

Met een echt orkest, een bomvolle zaal met ouders en de nodige kriebels in de buik, speelden de leerlingen de sterren van de hemel. Dat bleek wel uit de staande ovatie op het eind.

‘Het verhaal van Scrooge, over de verbitterde oude man die niets wil delen en vlak voor Kerst tot andere inzichten komt, is voor onze leerlingen een mooie bron om van te leren’, zegt directeur Judith van Twist.

‘Op onze school vinden we het belangrijk dat we er voor elkaar zijn en in dit verhaal leren onze leerlingen op een speelse manier dat dat niet vanzelfsprekend is. De samenwerking met MC Forte heeft beide partijen echt iets moois gebracht.’

Het cultuurcentrum uit de Alblasserwaard werkt graag samen met scholen om leerlingen een cultureel programma te bieden. Het inspireert, activeert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen.

De leerlingen van De Knotwilg zijn een mooie Kerstherinnering rijker en dat gaat nog even door, want op woensdag 20 december is de Kerstviering op school: samenzijn en lekker eten met elkaar delen.