Oude foto’s en dia’s gezocht voor de Seniorendagen in Groot-Ammers

wo 20 dec. 2023, 13:57

GROOT-AMMERS • De seniorencommissie van Stichting De Oranjevriend organiseert ook in 2024 weer de Seniorendagen in het Hervormd Centrum in Groot-Ammers.

Op vrijdagmiddag 2 februari en zaterdagmiddag en -avond 3 februari wordt weer een leuke serie beelden gepresenteerd van Oud-Ammers. Het Ammers, zoals het eens was.

Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het samenstellen van deze serie. Maar nieuwe oude foto’s en dia’s zijn altijd welkom. Misschien niet voor dit jaar, maar voor toekomstige series.

Wie nog oude foto’s, een fotoboek of dia’s heeft liggen, kan dit aangeven bij de Seniorencommissie Ook is men geïnteresseerd in het verhaal achter de foto’s. Via een telefoontje aan Hennie en Piet Kortleve via 0184-661684 kan een afspraak gemaakt worden.