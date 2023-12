Hobbyfilmer Gert Romijn maakt documentaire over Avelingen

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Al zijn hele leven reed Gert Romijn uit Hardinxveld-Giessendam regelmatig langs natuurgebied de Avelingen, tussen Gorinchem en Boven-Hardinxveld. Over het stuk uiterwaard aan de Merwede maakte hij een documentaire.

Hobbyfilmer Romijn maakte eerder ruim dertig documentaires over zijn dorp, onder ander over de Tweede Wereldoorlog, waarin ooggetuigen hun verhalen vertellen. “Ik vind het heel erg leuk om in mijn eigen territorium te filmen”, vertelt hij via de telefoon. “Dan hebben we het over Hardinxveld en het gebied rondom de Giessen. In de Avelingen is altijd wat te zien, elk seizoen ziet het er weer anders uit. Ik heb er twee jaar rondgelopen, om alles beet te pakken.”

Hoogwater

De documentaire begint met beelden van hoogwater. “Het water stroomt dan over de zomerkades; een prachtig geluid als het met geweld de Avelingen binnenkomt. Er was een winter waarin de uiterwaard onder water stond toen het ging vriezen. De wind joeg sneeuw over het ijs, prachtig.”

Hooien

In de zomer liep Romijn een dag mee met boeren die aan het hooien waren. “Hartstikke leuk om te zien. Op een avond waren ze met het hele gezin aan het werk. Ze hadden een kan met koffie en een krat met bier meegenomen. Dat kleinschalige kom je niet zo vaak meer tegen. Boeren uit Hoogblokland, Schelluinen en Noordeloos pachten land in het gebied en het wordt beheerd door Staatsbosbeheer.” Ook dieren komen volop in de documentaire voor, van een kudde schapen die het veld moet ruimen voor wassend water tot reeën en ganzen.

Dronebeelden

Neef Fred Romijn hielp zijn oom door dronebeelden te maken en broer Ro Romijn zocht de muziek bij de film. De dvd met de documentaire van 45 minuten is vanaf donderdagmiddag 21 december verkrijgbaar bij Bos Woninginrichting in Noordeloos en vanaf vandaag bij boekhandel Anja Ritmeester in Boven-Hardinxveld.