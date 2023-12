Barbara van Merle uit Giessenburg helpt bij inburgeren

GIESSENBURG • Als geboren Engelse weet Barbara van Merle (79) uit Giessenburg uit eigen ervaring wat inburgeren is. Ze geeft Nederlandse les aan Oekraïners en begrijpt hoe vreemd ons land soms voor hen is.

“Nederland was platter dan ik had verwacht”, zegt ze lachend als het gaat over haar eerste kennismaking met haar nieuwe thuisland. Ze is geboren en getogen in noordwest Engeland, studeerde aardrijkskunde in Wales en werkte in haar vaderland als docent. In 1971 kwam ze als 27-jarige voor de liefde naar Holland. “De verschillen tussen Nederland en Engeland waren groter dan ik had aangenomen.”

Verbazing

Op straat keek ze verbaasd rond. “Wat ik bewonderenswaardig vond: dat Nederlandse vrouwen konden fietsen met een kind voor- en achterop én een boodschappentas. Ik dacht: hoe doen ze dat?”

Ze moest wennen aan de manier waarop Hollanders in de jaren zeventig verjaardagen vierden. “Vrouwen zaten vaak aan de ene kant van de kamer, mannen aan de andere. De vrouw des huizes ging rond met gebak en koffie. Ik zag zelden dat iemand thee dronk. Na een bepaalde tijd volgde het tweede rondje koffie. Als ik gastvrouw was, wist ik nooit na hoeveel tijd ik het tweede kopje moest schenken. De echtgenoot van een Spaanse vriendin gaf haar een elleboogstoot als ze het tweede kopje te snel wilde inschenken, of er te lang mee wachtte. Kennelijk hebben Nederlandse vrouwen het gevoel daarvoor met de paplepel ingegoten gekregen.”

Klanken

De worsteling met het uitspreken van klanken als eu, ui en uu herkent ze bij haar Oekraïense leerlingen. “Laatst oefende ik met hen de woorden beurt, buurt, boer en buur. Ik weet nog dat ik het verschil tussen keuken en kuiken niet hoorde. Ik was destijds heel gemotiveerd om de uitspraak goed te leren, want ik wilde niet met een raar accent voor de klas gaan staan als docent.”

Fiets in scheur

Ze herinnert zich grappige situaties. “Ik wilde een keer zeggen dat mijn moeder een gewone huisvrouw was en zei: mijn moeder is een ordinaire huisvrouw. En ik haalde bepaalde woorden door elkaar, zei bijvoorbeeld dat ik mijn fiets in de scheur ging zetten.” De eerste maanden had ze aan het einde van een dag vaak hoofdpijn. “Mijn schoonzus had jaren in Amerika gewoond en zei: dat komt van de inspanning, omdat je een vreemde taal probeert te doorgronden.”

Inburgeren is een proces dat lang duurt, merkte ze. “De eerste jaren had ik ontzettend heimwee als ik in Engeland was geweest. Onder andere omdat ik het gemak miste waarmee je dingen zegt in je moedertaal. In een diepgaand gesprek moest ik in Nederland nog vaak zoeken naar de juiste woorden. Als het gespreksonderwerp gevoelig lag, was ik bang om verkeerde woorden te gebruiken.” Ook op het gebied van werk moest ze flinke hobbels nemen. “Ik heb les gegeven op havo-atheneum. De Mammoetwet schreef voor dat tijdens les in een vreemde taal alleen die taal gesproken mocht worden. Dat was verschrikkelijk moeilijk, de klas begreep mij niet en ik hen niet. Ik kon moeilijk een band opbouwen. In Engeland was ik bevoegd voor meerdere vakken, maar mijn diploma werd hier niet erkend. Ik heb er heel veel moeite voor moeten doen.” Uiteindelijk kreeg ze een bevoegdheid voor Engels, aardrijkskunde en biologie.

Cultuurverschil groter

Ondanks alles zegt ze: “Voor mensen uit Oekraïne is inburgeren veel moeilijker dan het voor mij was. Ik was Engelstalig, dan heb je het makkelijker want veel mensen spreken jouw taal, al was dat vijftig jaar geleden veel minder dan nu. Daar komt bij dat het cultuurverschil bij hen groter is en dat ze in de opvang samen wonen met andere Oekraïners. Ze spreken de hele dag hun eigen taal met elkaar, terwijl ik min of meer gedwongen was om Nederlands te spreken.”

Er zijn meer verschillen. “Ik wist dat mijn toekomst hier was, zij weten dat nog niet. En zij hebben zóveel zorgen. Er zijn mensen in mijn groep die geen huis meer hebben, ze lieten dierbaren achter. Om je thuis te gaan voelen is het beheersen van de taal heel belangrijk. Als je de taal niet spreekt blijf je een buitenstaander. Het duurt lang voordat je een taal goed genoeg beheerst om grappen te maken. Het is fijn als dat lukt, want grapjes zijn verbindend.”